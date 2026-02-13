Trump avisa Zelensky que tem de "se mexer" se quiser acordo com Moscovo

O Presidente norte-americano, Donald Trump, avisou hoje o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que tem de "se mexer", sob risco de perder "uma grande oportunidade" para chegar a um acordo de paz com a Rússia.

"Zelensky terá de se mexer. A Rússia quer fechar um acordo, e Zelensky terá de agir. Caso contrário, perderá uma grande oportunidade", afirmou o Presidente norte-americano aos jornalistas na Casa Branca, em Washington.

O político republicano incluiu também, nos seus avisos ao líder ucraniano, que as eleições na Ucrânia "devem ser realizadas antes do verão".

As eleições na Ucrânia continuam sem data, ao abrigo da lei marcial em vigor desde a invasão russa, em fevereiro de 2022.

Vários órgãos de imprensa internacionais divulgaram nos últimos dias que Zelensky anunciaria eleições na primavera, sob pressão de Washington.

No entanto, o Presidente ucraniano reiterou na quinta-feira que não haverá eleições até que seja alcançado um cessar-fogo com Moscovo e garantias de segurança suficientes a Kiev para precaver uma potencial nova agressão russa.

As garantias de segurança são um dos principais temas nas discussões trilaterais em curso entre os negociadores de Kiev, Moscovo e Washington, juntamente com o futuro dos territórios ucranianos reivindicados pela Rússia.

Após duas rondas trilaterais em Abu Dhabi, Moscovo e Kiev confirmaram hoje que as suas equipas negociais voltarão a encontrar-se, sob mediação dos Estados Unidos, em Genebra nos próximos dias 17 e 18 de fevereiro.

Antes disso, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, deverá reunir-se com Zelensky nos próximos dias, à margem da Conferência de Segurança que está a decorrer em Munique, na Alemanha.