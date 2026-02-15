Viatura em chamas nos Prazeres

Uma viatura incendiou-se, esta noite, junto ao ramo de saída da Via Expresso nos Prazeres, na Calheta.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, as chamas foram extintas pela assistência da Via Expresso que se encontrava a patrulhar aquela zona.

O alerta foi dado à corporação dos Bombeiros Voluntários da Calheta que procederam apenas ao rescaldo, sem feridos a registar.

A presença da PSP não foi necessária.