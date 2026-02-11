PS chama ao Parlamento entidades que integram a rede regional de cuidados continuados

O grupo parlamentar do Partido Socialista requereu a audição parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira das entidades que integram a Rede de Cuidados Continuados Integrados na Região Autónoma da Madeira.

Em causa, anunciou a deputada socialista Marta Freitas no período antes da ordem do dia da reunião plenária número 64, que tem hoje lugar, está o mais recente relatório do Tribunal de Contas relativo à auditoria feita aos cordos ou protocolos de cooperação entre a Região Autónoma da Madeira e associações privadas nas áreas do apoio a idosos e saúde.

Conforme noticiou o DIÁRIO, em primeira mão, o relatório aponta que a implementação e coordenação do Rede de Cuidados Continuados Integrados na Região Autónoma da Madeira "incumpriu a lei e revelou-se ineficaz, em contexto de informalidade e falta de controlo, com indiciada negligência grave e excessiva e inexplicada dependência de uma associação privada sem fins lucrativos".

Marta Freitas, no Dia Mundial do Doente, apontou como "fundamental" que todas as entidades responsáveis "prestem esclarecimento" no Parlamento Regional, apelando ao voto favorável dos restantes grupos parlamentares ao pedido de audição parlamentar.

"Governar é escolher, escolher onde investir, quem proteger, quem ouvir", disse, afirmando que o PS "está ao lado dos mais vulneráveis", frisando o "dever de proteger a saúde publica" no acto de governar.

A socialista prometeu "escrutínio e exigência democrática".