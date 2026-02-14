Autonomia celebra-se com futurismo, cor e criatividade nas primeiras actuações

O grande cortejo alegórico já percorre a Avenida Sá Carneiro com casa cheia, num arranque pautado pelo brilho, pela criatividade e por uma forte ligação ao tema dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira.

A abertura fez-se com o carro alegórico de João Egídio Rodrigues, subordinado ao tema ‘50 anos dourados’, que trouxe à avenida uma explosão de tons dourados.

Entre muita batucada, seguiu-se a Associação ANIMAD, com o tema ‘Cosmos’, que apostou em figurinos marcados por exuberantes plumas brancas.

Ver Galeria Foto Helder Santos/Aspress

A terceira a desfilar foi a Associação Império da Ilha, sob o tema ‘Arautos do Futuro’, que trouxe uma estética futurista à avenida, com destaque para elementos inspirados em robôs.

Logo depois, a Associação Fitness Team apresentou ‘Rose Glow’, dominado por plumas roxas e uma energia vibrante, num desfile que aliou elegância e ritmo, mantendo a cadência do samba e o entusiasmo do público.

A fechar este bloco das primeiras cinco trupes, a Associação Tramas e Enredos levou à avenida o tema ‘Terramaréa’, combinando malabaristas com figurinos vestidos com plumas brancas, amarelas e verdes.

O cortejo não foge ao habitual e continua a desfilar sob aplausos.