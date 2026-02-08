Vitória de um candidato que “compreende a Autonomia”

Miguel Silva Gouveia está muito satisfeito com a vitória de António José Seguro, nesta segunda volta eleitoral.

O mandatário regional da candidatura, por compromissos anteriores, não teve oportunidade de falar com o DIÁRIO. Por isso, fê-lo numa declaração por escrito, com a ressalva de que os 70% a que se refere, são os das projecções.

“A vitória de António José Seguro na segunda volta confirma, de forma ainda mais clara, aquilo que já tinha sublinhado após a primeira, muitos portugueses procuraram serenidade, sentido de Estado e respeito pelas instituições democráticas num tempo de incerteza. Com cerca de 70% dos votos a nível nacional, o país fez uma escolha inequívoca por uma presidência que recusa o ruído, a radicalização e a política do medo, afirmando os valores da Constituição, da moderação e da coesão nacional. Este resultado dá corpo a um mandato forte, legitimado por uma maioria expressiva e por uma participação que se manteve estável entre as duas voltas.

Na Madeira, a vitória de António José Seguro nesta segunda volta tem um significado político particular e muito claro. Depois de ter perdido na primeira volta, o eleitorado madeirense clarificou a sua opção no momento decisivo, não embarcando em apelos corrosivos de votos nulos ou brancos, e mostrando que, quando está em causa Portugal, a Madeira não se coloca de parte.

Este resultado confirma que houve uma convergência em torno da candidatura de Seguro que compreende a Autonomia como parte essencial do todo nacional e que valoriza a dimensão atlântica de Portugal. É um sinal de maturidade democrática e de confiança num projeto presidencial que une o país e respeita as suas Regiões. Hoje ganhou a democracia, a moderação e o humanismo. Hoje ganhou Portugal.”