Rubina Leal destaca importância da autonomia e da cooperação

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, sublinhou esta segunda-feira a importância da autonomia regional e da cooperação institucional, durante a cerimónia de assinatura do Protocolo de Cooperação e Apoio Parlamentar entre as secretarias-gerais da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) e a Assembleia da República (AR).

No seu discurso, Rubina Leal afirmou que “a autonomia para nós é algo fundamental, mas mesmo com a autonomia podemos trabalhar em parceria e devemos trabalhar em conjunto”. A presidente destacou que este protocolo representa “mais um passo no nosso trabalho” e que iniciativas desta natureza permitem afinar procedimentos internos, melhorar áreas de actuação e reforçar a colaboração entre serviços.

“Um Parlamento só funciona bem e cumpre as suas funções de fiscalização e produção legislativa se tiver todo um staff e conjunto de serviços que o acompanhem”, explicou, acrescentando que o protocolo vai permitir “uma cooperação institucional, mas também a partilha de saberes entre as duas instituições”.

Rubina Leal recordou ainda o percurso histórico do Parlamento madeirense: “Estamos a comemorar 50 anos, e este protocolo vem consolidar o papel do Parlamento como casa da democracia e da autonomia, capaz de responder aos desafios da população da região”.

No final, a presidente da ALRAM agradeceu a presença de todos os serviços envolvidos e considerou que “esta cooperação irá permitir melhorar a nossa actuação, apurar funções e valorizar o trabalho de todos os funcionários, não apenas o papel parlamentar”.