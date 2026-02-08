Afluência às 16 horas cresce na segunda volta em Câmara de Lobos

Os dados de afluência às urnas registados às 16 horas no concelho de Câmara de Lobos revelam uma participação superior na segunda volta das eleições presidenciais, quando comparada com o mesmo momento da primeira votação.

Às 16 horas, a afluência acumulada no concelho situa-se nos 37,64%, acima dos 36,10% verificados na primeira volta, confirmando um ritmo de votação ligeiramente mais intenso nesta fase do dia.

A tendência repete-se em praticamente todas as freguesias. Em Câmara de Lobos, a participação atinge 37,08%, superando os 35,60% da primeira volta. No Estreito de Câmara de Lobos, a afluência fixa-se nos 38,42%, acima dos 37,46%. O crescimento mais visível regista-se no Jardim da Serra, que sobe para 37,%, face aos 32,25% anteriores. Já no Curral das Freiras, a taxa chega aos 38,70%, ultrapassando os 37,31%, enquanto na Quinta Grande se observa uma ligeira subida para 38,47%, face aos 38,27%.

Os números indicam uma mobilização eleitoral mais forte durante a tarde, sugerindo maior participação dos eleitores nesta segunda volta. A manter-se este ritmo, o concelho poderá encerrar o dia com níveis de votação superiores aos registados na primeira ronda.