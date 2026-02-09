Como fazer doações de forma segura?

A passagem em Portugal das depressões Kristin, Leonardo e Marta deixaram um rasto de destruição e motivaram várias evacuações. Largas centenas de famílias perderam praticamente tudo o que tinham e vão precisar de ajuda para se reerguer.

A verdade é que a onda de solidariedade instalou-se quase de imediato e um pouco por todo o país surgiram apelos para ajudar e informações sobre como o fazer. No entanto, na hora de ajudar, deve perceber bem de que forma o pode fazer e aferir se essa ajuda vai chegar efectivamente a quem mais precisa.

Doações monetárias

As doações monetárias acabam por ser uma forma mais simples e rápida de ajuda. O dinheiro angariado pode ser canalizado para algo que realmente faz falta, como para determinado tipo de electrodomésticos, ferramentas ou outro material que se venha a revelar necessário.

No entanto, antes de enviar qualquer quantia deve garantir que esse apoio está a ser enviado para uma instituição idónea. Não vá por publicações no Facebook sobre as quais não sabe a origem. Confirme que o peditório é feito por entidades ou instituições com capacidade para tal. A título de exemplo podemos referir aquele que está a ser feito pela Cáritas Portuguesa. Através do site é possível aceder a uma ligação que nos permite fazer uma doação monetária. Trata-se do fundo de emergências nacionais, para o qual existe um IBAN e até um número de MBWay.

Também a Cruz Vermelha Portuguesa dispõe de um fundo denominado ‘Portugal precisa de si’, que visa assegurar uma resposta eficaz no terreno, garantir apoio directo às populações afectadas; e reforçar a capacidade operacional. Na página da transparência, a CVP disponibiliza os extratos bancários das operações de angariação de fundos e relatórios de contas auditados. Além disso, ao abrigo do Estatuto do Mecenato, a Cruz Vermelha Portuguesa emite um recibo de donativo que poderá ser utilizado para deduções nos impostos.

Um dos aspectos a que deve ter atenção está relacionado com a formulação dos pedidos de ajuda. Quando o pedido tem um carácter de urgência, tenha discernimento para perceber o contexto. Os burlões apelam ao sentimento de querer ajudar para extorquir dinheiro. Portanto, antes de qualquer doação, garanta que o pedido é fidedigno.

Doação de bens

As doações de bens também carecem de algum cuidado. Perceba quis as entidades que estão a fazer recolha e quais os tipos de bens que pode doar. Há determinados materiais que, pela sua robustez podem não estar a ser recebidos em determinadas campanhas de recolha de bens.

No caso de querer ajudar a população de Portugal continental, a Força Aérea está a promover uma campanha de recolha de bens, tanto na Madeira como no Porto Santo, a fim de ser encaminhado para as populações mais afectadas. Neste caso concreto, é possível doar água engarrafada, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, rádios e lanternas e pilhas, ferramentas, equipamentos eléctricos, materiais de construção e kits de primeiros socorros.

Um dos pormenores a que pode ter atenção é à doação de alimentos que não careçam de cozimento ou de água para serem consumidos. Lembre-se que muita população continua sem acesso à luz eléctrica e, por isso, poderá estar impedida de cozinhar. Outros houve que estiveram privados de água potável, tendo de racionar esse bem.