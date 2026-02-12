Jovem sofre queda de oito metros na Escola do Galeão

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram accionados há instantes para socorrer um jovem de 21 anos que sofreu uma queda de cerca de oito metros na Escola do Galeão, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, o alerta mobilizou os meios de socorro para o estabelecimento de ensino, onde a vítima recebeu assistência no local antes de ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Para já, não são conhecidas mais informações sobre as circunstâncias da queda nem sobre o estado clínico do estudante.