Protecção Civil assinala Dia Europeu do 112 com apelo ao uso responsável

No âmbito do Dia Europeu do 112, assinalado esta quarta-feira, 11 de fevereiro, o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, divulgou um vídeo com as principais recomendações a ter em conta durante uma chamada de emergência, reforçando a importância do uso responsável deste número.

Na publicação, os profissionais recordam que, ao ligar para o 112, a primeira informação a transmitir deve ser clara e objectiva, "quando ligares para o 112 diz logo, o que aconteceu e onde estás."

O apelo sublinha ainda que o número deve ser utilizado apenas em situações de emergência real, como acidentes, incêndios ou emergências médicas agudas.

A Protecção Civil alerta que chamadas para esclarecimento de dúvidas ou questões gerais atrasam o socorro a quem realmente necessita de ajuda. No vídeo, é também recomendado que a pessoa fale devagar e com clareza, fornecendo todas as informações solicitadas pelo operador, e que nunca desligue a chamada antes de receber essa indicação, pois podem ser necessários dados adicionais.

Outro dos alertas deixados prende-se com as falsas chamadas. “Cada chamada falsa custa o empenhamento de meios”, recorda a entidade, reforçando que o 112 “salva vidas” e deve ser usado com responsabilidade.

A mensagem termina com um apelo directo à população, "uma chamada correta pode fazer a diferença."