Donativos para populações do continente continuam a ser recolhidos no Porto Santo e Madeira

A Força Aérea está a levar a cabo, no arquipélago da Madeira, a campanhas de recolha de bens para serem enviados para as populações mais afectadas pelas depressões Kristin e Leonardo, em Portugal continental. Só no passado dia 5 de Fevereiro, foram enviados, a partir do Porto Santo, 994,20 quilos de alimentos.

Os donativos enviados contabilizaram ainda 184,55 quilos de artigos de higiene, 16,40 quilos de material eléctrico e lanternas, 58,60 quilos de artigos diversos para o lar, 679 telhas e 990 litros de tinta.

A iniciativa mantém-se activa e, durante este fim-de-semana, é possível entregar os donativos nas instalações do Pingo Doce - Praia Dourada. As doações podem ser entregues entre as 9h e as 19 horas dos dias 7 e 8 de Fevereiro. Podem igualmente ser entregues no Aeródromo de Manobra n.º 3., no sítio do Tanque.

A Força Aérea promove a mesma campanha na Madeira, sendo que nesse caso as doações podem ser entregues no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, junto à porta M16. Nesse caso, é necessário estabelecer um contacto prévio através do número 911 955 926.