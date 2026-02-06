Madeira conhece hoje os seus representantes no 19.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos

A secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, estará presente esta sexta-feira, 6 de Fevereiro, na cerimónia de entrega de prémios da Final do 10.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos, que terá lugar no Pavilhão Gimnodesportivo Luís Mendes, na Ribeira Brava.

O campeonato, que reunirá 289 alunos de toda a Região Autónoma da Madeira, 127 dos quais do 1.º ciclo, 72 do 2.º ciclo, 64 do 3.º ciclo e 26 do ensino secundário, decorrerá entre as 9 e as 16 horas, naquele recinto desportivo, e divide-se em quatro escalões: 1.º ciclo - “Gatos & Cães”, “Dominório” e “Quelhas”; 2.º ciclo - “Dominório”, “Quelhas” e “Produto”; 3.º ciclo - “Quelhas”, “Produto” e “Atari Go”; Secundário - “Produto”, “Atari Go” e “Nex”.

A competição contará ainda com a participação de 105 professores.

Os vencedores de cada ciclo serão os representantes da Região na Final do 19.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, que decorrerá em Aveiro, no Dia Internacional da Matemática, a 13 de Março.

Outras iniciativas que marcam este que é o trigésimo sétimo dia do ano, em que faltam 329 dias para o fim de 2026:

- Das 9 às 18 horas - O Clube Quinta do Padel promove, em parceria com o DIÁRIO, o Torneio Internacional FIP Bronze Madeira na Quinta do Padel;

- 9h30 - A Câmara Municipal do Funchal promove a sessão de abertura, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, do Balanço Intercalar da Estratégia de Alimentação do Funchal – SEMEAR – com a presença da vereadora Helena Leal;

- 10 horas - A secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visita a Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz;

- 10 horas - Conferência 'Pensar ainda compensa? - O talento humano na era da Inteligência Artificial', proferida por Alberto Sant e Ana Godinho, na Escola Secundária de Francisco Franco;

- 11h30 - O PCP realiza uma acção de contacto com a população junto ao Anadia Shopping, na Rua Visconde de Anadia;

- 11h30 - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a Escola Básica com Pré-Escolar e Creche Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, na Camacha;

- 11h30 - O Partido Socialista Madeira promove uma conferência de imprensa, junto ao ‘Lar Câmara de Lobos Living Care’, na Avenida da Nova Cidade, em Câmara de Lobos;

- 15 horas - Conferência de imprensa de apresentação da 3.ª edição do 'Calheta Viva Cup' no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta;

- 15 horas - A Câmara Municipal do Funchal anuncia, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os vencedores do Prémio Literário Infantojuvenil Maria Aurora;

- 17h30 - O Conservatório - Escola das Artes da Madeira promove o evento 'Recitais na Torre' na Torre do Capitão - Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro;

- 18 horas - Semana de Evangelização na Madeira do Padre Carlos Macedo com uma Missa na Igreja do Socorro, Paróquia Santa Maria Maior, seguida às 19h30 do terço e Missa na Capela do Convento de Santo António;

- 18 horas - A Casa da Cultura de Santa Cruz acolhe uma conversa aberta ao público sobre a obra do arquitecto Freddy Ferreira César, tendo como orador o professor arquitecto Gonçalo Canto Moniz, no âmbito da exposição imPERMANENTE.

Principais acontecimentos registados a 6 de Fevereiro, Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina:

1715 - É assinado em Utrecht o Tratado de Paz e Amizade entre D. João V e Filipe V de Espanha. A Portugal é restituída a Colónia do Sacramento, atual Uruguai.

1818 - D. João VI é aclamado rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, no Terreiro do Paço (ou Largo do Paço), no centro do Rio de Janeiro, Brasil.

1860 - A Câmara dos Deputados ratifica a Concordata, assinada a 21 de fevereiro de 1857 entre o Papa Pio IX e D. Pedro V sobre os limites e extensão do padroado de Portugal no oriente.

1869 - A Grécia abandona a Ilha de Creta perante o ultimato turco.

1897 - Creta proclama a união com a Grécia.

1899 - É ratificado o Tratado de Paris, através do qual a Espanha cede Cuba, Porto Rico, Guam e as Filipinas aos Estados Unidos, por 20 milhões de dólares.

1908 - Subida ao trono de D. Manuel II.

1918 - No Reino Unido, é concedido o direito de voto às mulheres com mais de 30 anos.

1942 - O relatório encomendado pelo Governo português à Société des Forges et Aciéries de Firminy é favorável à instalação de uma siderurgia em Portugal.

1943 - II Guerra Mundial. O general norte-americano Dwight Eisenhower é nomeado Comandante em Chefe das Forças Aliadas no norte de África.

1952 - Isabel II de Inglaterra sobe ao trono.

1958 - Desastre aéreo de Munique. O voo BE609 da British European Airways, com jogadores e diretores do Manchester United e alguns adeptos, despenha-se durante uma tempestade de neve quando tenta descolar pela terceira vez do aeroporto de Munique.

1962 - Na Argélia, o Exército de França confronta-se com as forças francesas da Organização do Exército Secreto que se opunham à descolonização.

1964 - O Reino Unido e a França acordam a construção de um túnel ferroviário entre os dois países sob o Canal da Mancha.

1975 - Assembleia dos 200 do Movimento das Forças Armadas (MFA) decide a institucionalização do movimento.

1983 - O antigo oficial nazi Klaus Barbie é interrogado em Lyon, França.

1992 - Os terceiro e quarto canais portugueses de televisão são atribuídos, respetivamente, à SIC, Sociedade Independente de Comunicação, e à TVI, Televisão Independente, do Episcopado.

1995 - O vaivém norte-americano Discovery cumpre com êxito a aproximação prevista à estação orbital russa MIR, cerca de 12 metros de distância.

2004 - Portugal assume o compromisso de venda da maioria do capital da central hidroelétrica de Cahora-Bassa a Moçambique.

2004 - Um atentado à bomba no metropolitano de Moscovo, na Rússia, causa a morte de 40 pessoas e cerca de 120 feridos.

2006 - O principal responsável unionista, protestante, do Ulster, Ian Paisley, recusa, em Belfast, admitir um futuro poder na Irlanda do Norte partilhado com os republicanos, católicos, do Sinn Fein.

2007 - O Banco Comercial Português anuncia que vai proceder à fusão, por incorporação, do Banco Millennium bcp Investimento, processo deve estar concluído no início de 2008.

2007 - Seis dezenas de países assinam, em Paris, França, uma Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas Contra os Desaparecimentos Forçados, que terá força vinculativa depois de ratificado pelos signatários, que então poderão sancionar penalmente funcionários ou grupos ligados ao Estado por detenções, sequestros ou qualquer outra forma de privação da liberdade dos cidadãos.

2008 - O Presidente da República italiana, Giorgio Napolitano, dissolve o parlamento, medida necessária para a convocação de eleições antecipadas para resolver a crise governamental criada pela demissão do primeiro-ministro Romano Prodi.

2012 - Depois de adiar várias vezes a decisão sobre o recurso interposto pela União Ciclista Internacional (UCI) e pela Agência Mundial Antidopagem em relação ao controlo antidoping positivo do espanhol Alberto Contador (Saxo Bank), o Tribunal Arbitral do Desporto suspende o ciclista por dois anos e retira-lhe os títulos de campeão da Volta a França 2010 e da Volta a Itália 2011.

2016 - O Estado português e o consórcio Gateway de Humberto Pedrosa e David Neeleman assinam um memorando de entendimento, que devolve ao Estado 50% do capital da transportadora aérea nacional. O Governo de António Costa assegura para o Estado 50% do capital da TAP, revertendo parcialmente a privatização. Já a Atlantic Gateway, de David Neeleman e Humberto Pedrosa, garante a gestão da companhia aérea por privados.

2019 - A justiça brasileira condena o ex-Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e branqueamento de capitais.

2019 - A Macedónia assina formalmente os documentos de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas, para se tornar o 30.º membro da Aliança.

2020 - A Assembleia da República aprova a proposta de Orçamento de Estado para 2020, em votação final global, apenas com os votos favoráveis dos deputados do PS.

2022 - O tenista João Sousa vence o torneio de Pune, na Índia, ao bater na final o finlandês Emil Ruusuvuori em três 'sets', conquistando o quarto título da carreira.

2022 - A seleção portuguesa de futsal revalida o título europeu, ao vencer a Rússia por 4-2 na final do campeonato da Europa de 2022, em Amesterdão, Holanda, juntando-o ao cetro mundial.

2022 - O Senegal sagra-se pela primeira vez campeão africano de futebol, ao vencer o Egito, treinado pelo português Carlos Queiroz, por 4-2 nas grandes penalidades, na final da Taça das Nações Africanas de 2021.

2023 - Um sismo de magnitude 7,8 na escala aberta de Richter, atinge o sul da Turquia, e faz perto de 36 mil mortos no país e na Síria.

Pensamento do dia: