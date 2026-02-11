Madalena Fernandes assegura lugar nas fases finais na Lituânia
Madeirense disputa amanhã a vaga nas meias-finais contra a vencedora do confronto Nowak–Jurvetson
As jovens tenistas madeirenses Madalena Fernandes e Francisca Marote, do Roberto Costa Ténis Clube, continuam a sua participação no Siauliai Open by Toyota U16, prova de Categoria 2 do circuito Tennis Europe, que decorre na Lituânia.
Madalena Fernandes, que já tinha entrado no torneio com uma vitória convincente na primeira ronda, confirmou esta terça-feira a sua presença entre as oito melhores da competição individual, após superar a canadiana Catherine Racu por 3-6, 6-4 e 6-2, numa reviravolta que lhe garante o acesso aos quartos-de-final.
Amanhã, a madeirense irá disputar a passagem às meias-finais frente à vencedora do confronto entre a polaca Amelia Nowak e a estoniana Mette Jurvetson.
Francisca Marote, por sua vez, não conseguiu ultrapassar a oitava cabeça-de-série, a letã Monta Visocanska, perdendo por 1-6, 7-5 e 1-6, e está agora concentrada na prova de pares ao lado de Madalena Fernandes.
A dupla madeirense enfrentará ainda hoje, na vertente de pares, as lituanas Evelina Grikstaite e Guste Matulionyte, numa tentativa de alcançar a meia-final da competição.
No primeiro dia de quadros principais, Madalena e Francisca não jogaram, sendo apenas na jornada de hoje que entram em acção, reforçando a presença madeirense no torneio e dando continuidade ao percurso competitivo iniciado no circuito europeu.
O Siauliai Open sub-16 tem servido como plataforma para jovens talentos, proporcionando experiência internacional e medindo o nível de competitividade das atletas, com Madalena Fernandes a destacar-se pelo desempenho consistente e pelo percurso até aos quartos-de-final.