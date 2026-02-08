Líder parlamentar do PSD saúda Seguro por "expressiva vitória" assegura cooperação

O presidente do grupo parlamentar do PSD, Hugo Soares, saudou hoje o Presidente da República eleito, António José Seguro, "pela expressiva vitória", e assegurou cooperação "leal e institucional" da sua bancada.

"Em nome do Grupo Parlamentar do PSD endereço os parabéns ao Dr. António José Seguro, Presidente da República eleito, pela expressiva vitória", saúda o também secretário-geral social-democrata, numa publicação na rede social X.

No texto, Hugo Soares afirmou ainda "a leal e institucional cooperação" da sua bancada ao Presidente da República e desejou a António José Seguro "os maiores sucessos em nome de Portugal".

Também o presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, bem como a primeira vice-presidente social-democrata, Leonor Beleza, já felicitaram hoje o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém.

António José Seguro tornou-se hoje no Presidente da República eleito com o maior número de votos expressos em 50 anos de democracia, ao superar os 3.459.521 de Mário Soares no sufrágio de 1991.

Na segunda volta das eleições presidenciais de hoje, o antigo secretário-geral do Partido Socialista chegou aos 3.477.717 de votos quando ainda faltavam apurar 21 freguesias e oito consulados, de acordo com os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Até hoje, Mário Soares, na sua reeleição em 1991, tinha sido o Presidente da República eleito com maior número de votos (3.459.521 em mais de oito milhões de eleitores) e maior percentagem (70,35%).

Dos mais de 11 milhões de inscritos para estas eleições presidenciais, mais de quase 3,5 milhões votaram em Seguro, com André Ventura a obter mais de 1,7 milhões de votos, segundo os dados das 22:15, que apontavam para um abstenção próxima dos 50%.

Com votos ainda por contar, o novo Presidente da República tem uma percentagem superior a 66%, enquanto o líder do Chega supera os 33%.

Esta foi a 11.ª vez que os portugueses foram chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

O atual Presidente da República, eleito em 2016, é Marcelo Rebelo de Sousa, que termina o seu mandato em março de 2026.

Desde 1976, foram eleitos António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006), Cavaco Silva (2006-2016) e Marcelo Rebelo de Sousa (2016-2026).