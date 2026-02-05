Sara Madalena sublinha a importância do diálogo entre territórios insulares nas Jornadas Atlânticas

A deputada do CDS-PP à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Sara Madalena, está a participar nas X Jornadas Atlânticas, que decorrem na cidade da Praia, na ilha de Santiago, em Cabo Verde, integrando o Grupo de Trabalho IV, dedicado às áreas da Educação, Cultura e Bem-Estar Social.

As jornadas reúnem representantes das regiões insulares do Atlântico para debater desafios comuns relacionados com a educação, a inclusão social, a habitação e a proteção dos cidadãos, num contexto marcado pela condição ultraperiférica e pela diversidade sociocultural destes territórios.

Foto DR

Conforme nota remetida, no decorrer dos trabalhos, Sara Madalena destacou a importância do diálogo e da cooperação entre os territórios insulares da Macaronésia, referindo que a interação entre representantes das diferentes ilhas permite aprofundar realidades comuns e construir posições partilhadas.

A deputada sublinhou ainda o enfoque nas matérias que aproximam as regiões e na convergência de forças políticas em torno de objetivos comuns.