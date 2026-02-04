Portugal procura lugar na final do europeu de futsal em duelo frente à França

A seleção portuguesa de futsal procura hoje chegar à final do Campeonato da Europa, em encontro das meias-finais frente à França, e seguir na luta pela defesa dos títulos das duas últimas edições.

Na Arena Stozice, em Liubliana, os comandados de Jorge Braz medem forças com um adversário que, apesar de ser apenas a segunda participação em fases finais de Europeus, foi quarta no último Mundial, no qual Portugal se ficou pelos 'quartos'.

A França é uma das seleções que mais tem crescido na modalidade nos últimos anos e volta a chegar às meias-finais de uma grande competição, cimentando de vez a sua posição entre as melhores seleções continentais e candidatas ao título.

No entanto, Portugal é detentor dos últimos dois torneios e a experiência pode ser um fator crucial na partida, que tem início às 20:30 (19:30 em Lisboa), logo depois da primeira meia-final, que oporá a recordista de títulos Espanha à seleção croata.

A equipa das 'quinas' superou a fase de grupos com distinção, depois das vitórias diante de Itália (6-2), Hungria (5-1) e Polónia (3-2), num pleno de triunfos a que deu seguimento nos quartos de final, numa vitória expressiva frente à Bélgica, por 8-2.

Já a França entrou com um empate 2-2 face à Croácia, também ela semifinalista, arrebatando depois a liderança do grupo com triunfos contra a anfitriã Letónia, por 5-0, e Geórgia, por 3-1, eliminando nos 'quartos' a Ucrânia (4-2, após tempo extra).

Além disso, o francês Souheil Mouhoudine igualou o belga Omar Rahou, já fora da prova, no topo da lista dos melhores marcadores, com seis golos, embora a turma gaulesa se apresentará desfalcada de Abdessamad Mohammed, devido a castigo.

Com arbitragem do croata Nikola Jelic e do esloveno Ales Mocnik Peric, Portugal e França entrarão em campo já a saber o primeiro finalista, uma vez que Espanha e Croácia se defrontarão, também na Arena Stozice, pelas 17:00 (16:00 em Lisboa).