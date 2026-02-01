Pedro Fernandes libertado na Venezuela

O médico luso-venezuelano Pedro Javier Fernandes Rodrigues foi colocado em liberdade, após cerca de três meses e meio de detenção na Venezuela, confirmou ao DIÁRIO uma fonte familiar, informação entretanto corroborada pelo deputado Carlos Fernandes, que acompanha desde a primeira hora estes processos de detenções de presos políticos.

Pedro Fernández, com origens madeirenses, filho de pai natural da Ribeira Brava, esteve detido desde Outubro, num caso que motivou fortes críticas da família e a denúncia pública de graves violações de direitos no decurso do processo judicial.

A 18 de Janeiro, o DIÁRIO noticiou as acusações feitas pelos familiares, que afirmaram que a Pedro Fernández foram negados “todos os direitos”, denunciando irregularidades no processo, falta de garantias mínimas de defesa e condições de detenção consideradas degradantes. Segundo a família, o médico esteve mais de 80 dias detido sem decisão judicial formal, tendo sido sucessivamente recusados pedidos apresentados pela defesa.

A situação ganhou particular gravidade devido ao estado de saúde do médico. A família alertou para a necessidade de acompanhamento clínico, recordando que Pedro Fernandes é sobrevivente de um cancro gástrico e necessita de cuidados médicos regulares, o que aumentou a preocupação durante o período de reclusão.

A libertação permitiu finalmente o reencontro com a família. O reencontro foi marcado por forte emoção, alívio e gratidão, após meses de separação forçada.

A saída de Pedro Fernandes da prisão representa um momento de justiça para a família e para a comunidade que acompanhou o caso.