Mercado imobiliário de luxo cresce 75% na Madeira em 2025

A Madeira destacou-se em 2025 como um dos principais motores de crescimento da Portugal Sotheby’s International Realty, ao registar um aumento de 75% no volume de vendas no segmento do imobiliário de luxo, no que foi o melhor ano de sempre da empresa em Portugal.

De acordo com os dados divulgados, a facturação global da mediadora cresceu 18% face ao ano anterior, enquanto o ticket médio subiu 8%, fixando-se nos 1.155.650 euros. Ainda assim, foi na Região que se verificou uma das evoluções mais expressivas, reforçando a posição da Madeira como destino cada vez mais procurado no mercado residencial de luxo.

A empresa aponta para uma transformação estrutural do sector, hoje mais sofisticado, selectivo e orientado para o valor a longo prazo. “Os resultados de 2025 confirmam uma evolução clara do mercado imobiliário de luxo em Portugal. Assistimos a uma consolidação baseada na qualidade dos activos, na sofisticação do comprador e numa leitura cada vez mais estratégica do território”, afirma Miguel Poisson, CEO da Portugal Sotheby’s International Realty.

Além da Madeira, também o Norte do país registou um crescimento significativo, com um aumento de 67% no volume de vendas. Já em mercados mais consolidados, como Lisboa e Algarve, os resultados reflectem um crescimento sustentado, num contexto de maior maturidade e selectividade.

Em 2025, os compradores portugueses representaram 56% das transacções, enquanto os investidores estrangeiros corresponderam a 44%, com destaque para os Estados Unidos (10%), Reino Unido (8%) e Brasil (6%).

A procura incidiu sobretudo em apartamentos T2 e T3 e moradias T4 e T5, evidenciando uma tendência para residência permanente e investimento estruturado.

Os dados referem-se à actividade da Portugal Sotheby’s International Realty no setor do imobiliário de luxo em Portugal.