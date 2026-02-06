Produção de energia eléctrica aumentou 2,2% em 2025

A produção de energia eléctrica na Região Autónoma da Madeira em 2025 aumentou 2,2% para 974,6 Gigawatt-Hora (GWh) em relação ao ano anterior, de acordo com as estimativas da Direção Regional de Estatística da Madeira com base nos dados de emissão de energia eléctrica fornecidos pela Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM).

Conforme explica a DREM, "analisando o mix de produção da energia eléctrica emitida em 2025 - cujo total rondou os 974,6 Gigawatt-Hora (GWh) - observa-se que, comparativamente a 2024, assistiu-se a uma maior preponderância das fontes hídrica (+91,0%), fotovoltaica (+15,5%) e de resíduos sólidos urbanos (+0,8%), em detrimento das fontes térmica (-3,1%) e eólica (-16,9%)".

Assim, "a fatia da energia total emitida com recurso a fonte térmica diminuiu, tendo passado de 67,1% em 2024 para 63,6% em 2025, o que significa que, pela mesma ordem, a quota de renováveis passou de 32,9% para 36,4%, a percentagem mais elevada desde o início da série disponível (2009)".

Foto DREM

A DREM esclarece ainda "a preponderância do gás natural como fonte para a produção de energia eléctrica, concentrando 19,0% do total (16,5% em 2024), tendo-se verificado um aumento de 17,6% face ao período homólogo, na produção de electricidade a partir desta fonte".

Já reduzindo o âmbito de análise ao 4.º trimestre de 2025, observa-se que "a emissão de energia eléctrica foi de 252,1 GWh, correspondendo a um crescimento de 3,0% em termos homólogos", conclui.