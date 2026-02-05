ALTS regressa à Madeira com edição internacional dedicada ao turismo de luxo

O Access Luxury Travel Show (ALTS) vai regressar à Madeira este ano, depois de uma primeira edição realizada na região em 2024, reforçando a presença da ilha no circuito internacional do turismo de luxo. A próxima edição será a mais internacional da marca até à data e reunirá profissionais de viagens de alto padrão, com enfoque na promoção do destino e na criação de parcerias no sector.

A informação remetida explica que, nesta edição, a comunidade de hosted buyers será maioritariamente composta por agências especializadas em viagens de lazer de luxo, contando ainda com um grupo selecionado de planeadores de viagens de incentivo e meetings. Os participantes chegam de vários mercados europeus, entre os quais Reino Unido, França, Espanha, Itália, Finlândia, Estados Bálticos, Bélgica e Suíça, além de um número limitado de agências portuguesas.

A Madeira Promotion Bureau volta a associar-se ao evento como Main Destination Partner, mantendo o apoio à estratégia de promoção da Região enquanto destino de turismo de luxo. O ALTS Madeira 2026 terá como palco principal o Savoy Palace, onde decorrerá o workshop e o programa social, incluindo ações de networking. O hotel acolherá igualmente os buyers internacionais durante a sua estadia.

A edição contará com 40 expositores provenientes de diferentes regiões do mundo, incluindo Europa, Japão, Oceano Índico e América Latina, representando destinos e produtos do segmento de luxo. O evento mantém a abordagem centrada no destino anfitrião, com a Madeira a assumir um papel central na programação.

O Reid’s Palace será parceiro oficial, acolhendo um cocktail de despedida e um jantar de gala. Paralelamente, a Insider DMC ficará responsável pela organização de experiências destinadas a promover o contacto entre expositores e buyers fora do contexto formal das reuniões. Entre as propostas constam experiências gastronómicas, visitas culturais, passeios de bicicleta elétrica, tours de sidecar, experiências ligadas à sidra artesanal e provas de Vinho da Madeira.