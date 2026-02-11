Hemiciclo madeirense aprecia hoje projectos do JPP, da IL e do PS

A 64.ª reunião plenária da Assembleia Legislativa da Madeira, que tem lugar esta quarta-feira, 11 de Fevereiro, aprecia e discute projectos de resolução apresentados pelos grupos parlamentares do JPP, da IL e do PS.

Em causa estão o projecto de resolução, da autoria do JPP, intitulado 'Recomenda ao Governo Regional da Madeira a regularização urgente dos pagamentos aos profissionais envolvidos no Programa Extraordinário de Recuperação de Listas de Espera Cirúrgicas no SESARAM, E.P.E.', o projecto de resolução, da autoria da IL, intitulado 'Recomenda ao Governo Regional que promova a vinculação da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira (AT-RAM) à jurisdição do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) ' e o projecto de resolução, da autoria do PS, intitulado 'Reforça a previdência da agricultura regional face aos desafios climáticos'.