JPP deseja normalidade na Venezuela e saúda a libertação de luso-descendentes

O Núcleo das Comunidades Estrangeiras do Juntos Pelo Povo recebeu "com imensa satisfação" a notícia da libertação de Pedro Fernandez, médico luso-descendente, filho de pai madeirense. O núcleo afirma que tem acompanhado com atenção redobrada a situação política, administrativa e humanitária da Venezuela e afirma que, tendo em conta a proliferação das notícias falaciosas, pauta-se “pelo rigor da informação que partilha, fazendo-o após verificação da mesma”.

A expectativa do JPP um mês depois da captura de Nicolás Maduro, é de que, ainda antes da votação de proposta de Lei de Amnistia na Assembleia Nacional, dirigida aos presos políticos detidos durante o período chavista, anunciada pela presidente interina do Governo Delcy Rodrigues, possamos assistir à libertação de mais alguns presos políticos, não apenas luso-descendentes, "mas todo e qualquer preso que tenha sido encarcerado de forma injusta, indigna e apenas por pensar diferente, por exigir uma Venezuela diferente".

Mariusky Spínola, coordenadora do Núcleo das Comunidades e Marcos Da Silva, Coordenador do Núcleo Venezuelano, enaltecem ainda a retoma dos voos da TAP para a Venezuela, já a partir de Março deste ano e depois de vários meses de suspensão.

"Esta retoma é um pequeno indicador de que a normalidade, a democracia e os direitos da população continuam a ser almejados e que, eventualmente, a República Bolivariana da Venezuela começa lentamente a dar sinais de recuperação, transversais a vários sectores, mas ainda sem soluções concretas para resolver a crise humanitária e a melhora efetiva da vida de quem segue no país", apontam em nota à imprensa.

É com expectativa que o núcleo do JPP aguarda a estabilização, recuperação e transição do país, "na certeza de que estaremos atentos e solidários com a situação da Venezuela, e dos venezuelanos e luso-descendentes a viver no país e na diáspora".