JPP disponibiliza a partir de hoje “estudo interno” do hospital

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) já recebeu o “estudo interno” sobre a transformação do Hospital Dr. Nélio Mendonça em estrutura residencial para pessoas idosas, depois de ter recorrido à lei que regula o acesso a documentos administrativos para obrigar o Governo Regional PSD/CDS a revelar o documento.

O estudo está a partir de hoje disponível para consulta da população na seção “Transparência” da página oficial do partido em https://juntospelopovo.pt/hospital-dr-nelio-mendonca/ . “O documento devia ser público, mas, mais uma vez, o Governo Regional só cumpre a lei se for obrigado, é um Governo que convive muito mal com a transparência”, destaca Élvio Sousa. “O documento pode agora ser consultado por qualquer pessoa, para que todos possam avaliar as decisões tomadas pelo Governo PSD/CDS e fazer a sua própria análise. Da parte do JPP, continuámos fiéis aos valores da transparência, da verdade e da decência na política”.

Sobre o “estudo técnico interno”, Élvio Sousa, é lapidar: “São apenas quatro, repito, quatro páginas A4. Faz lembrar uma redação medíocre de quarta classe. Sem qualquer fundamentação técnica, nem assunção técnica de quem escreveu aquelas quatro páginas. Deixo para as pessoas a avaliação da credibilidade e seriedade deste pseudo-estudo.”

O JPP insiste que o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça não deve ser vendido para “satisfazer interesses imobiliários dos amigos do PSD/CDS”, devendo ser adaptado para responder a várias necessidades sociais, como estrutura residencial para idosos, unidade de cuidados continuados, reabilitação multidisciplinar, propondo que numa parte da extensa área possa nascer uma centralidade para acolher sedes sociais de coletividades.