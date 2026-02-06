JPP considera "muito grave" corte em camas para idosos

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) considera "grave, muito grave mesmo", a redução em quase 50% do número de camas inicialmente anunciadas (pelo Governo Regional) para a rede de cuidados continuados e de menos 150 camas em lares.

O "corte brutal" foi anunciado pelo Governo Regional PSD/CDS, através da presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR), Maria João Monte, em declarações à RTP Madeira.

"Tivemos que fazer o que chamamos redução de ambição, tivemos que diminuir o número de vagas na rede de cuidados continuados, passando de 910 vagas 582, também na parte das estruturas residenciais para idosos, diminuímos a nossa meta, passando de 1089 para 939 vagas", assumiu a responsável do IDR.

"Ficamos a conhecer hoje mais uma enorme trapalhada deste Governo PSD/CDS, outra promessa feita em campanha eleitoral", insurgiu Élvio Sousa, esta sexta-feira. "Antes das eleições, engaram os nossos idosos e as famílias, e agora, depois de sentados na cadeira do poder, Albuquerque, Rodrigues, PSD e CDS, com a maior desfaçatez, dizem que não vão cumprir o que prometeram".

O líder do maior partido da oposição, afirma que a população precisa de "estar atenta aos sucessivos casos de completa falta de compromisso desta nova maioria PSD/CDS, que se entretém com visitas comerciais e sociais, com os campos de golfe, mas brinca e desleixa-se dos assuntos sérios que preocupam as pessoas, as famílias e precisam de soluções e trabalho".

Élvio Sousa refere que Miguel Albuquerque, o PSD, o CDS, José Manuel Rodrigues e Rubina Leal, durante a campanha para as eleições regionais antecipadas de 23 de março de 2025, "todos eles, sem excepção, anunciaram o reforço de camas em lares e na rede de cuidados continuados, e até encheram algumas ruas da cidade com pendões onde se lia 'criação de 1.003 camas'", recordou.

"Onde está a posição do CDS sobre este vergonhoso recuo", pergunta o líder da oposição. "É desta maneira que querem combater a grave situação das altas problemáticas ou sociais?"

O líder do JPP diz que a "única explicação para a sucessão de casos recentes, é falta de rumo e a incompetência comprovada pela realidade dos factos". Élvio Sousa sublinha. "Infelizmente, estamos a presenciar todos os dias um governo cheio de recuos, de falhas, que soma trapalhadas atrás de trapalhadas. É com projectos sociais e de habitação financiados pelo PRR, foi o subsídio de mobilidade, a plataforma do Estudante Insular, os percursos pedestres e a venda do hospital. Citando Shakespeare, ´há algo de podre no reino na Dinamarca´."