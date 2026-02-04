PS defende mais investimento nos centros de saúde para garantir cuidados adequados e atempados aos madeirenses

O Partido Socialista-Madeira alertou, hoje, para a necessidade urgente de reforçar os cuidados de saúde primários (nos centros de saúde) na Região, não só como forma de garantir um atendimento atempado aos utentes e prevenir complicações futuras, mas também para evitar a sobrecarga que se verifica em alguns serviços, nomeadamente ao nível das Urgências.

Esta manhã, em conferência de imprensa junto ao Centro de Saúde dos Canhas, a presidente dos socialistas madeirenses deu conta das dificuldades que muitas pessoas sentem para conseguirem consultas médicas, um problema que se tornou recorrente não só nesta unidade, mas também em vários outros centros de saúde da Região.

“São poucos os dias de consultas e, assim que há uma ausência, por exemplo por situação de baixa por doença, os utentes não são encaminhados para outros médicos. Temos recebido reclamações recorrentes de dificuldades em marcar consultas ou de consultas que são sucessivamente desmarcadas ou adiadas”, adiantou Célia Pessegueiro, chamando também a atenção para o facto de haver pessoas com dificuldades em conseguirem as receitas da medicação para os seus problemas de saúde em tempo útil.

Em nota à imprensa, o presidente do PS-M alertou para os transtornos que esta situação está a causar, adiantando que esta demora leva a que as pessoas desistam ou se vejam obrigadas a recorrer ao privado, algo que não deveria acontecer, já que “fazem descontos para ter um sistema de saúde público e devem ter acesso ao mesmo”. A isto, soma-se a pressão sobre quem trabalha nestes serviços, que é alvo de críticas constantes, muitas vezes até injustas.

De acordo com Célia Pessegueiro, a forma de organização dos serviços primários não está a dar a resposta que se exige, razão pela qual urge reforçar o investimento a este nível, para evitar que continue a verificar-se a sobrecarga que existe nas urgências hospitalares. Como vincou, é necessário fazer uma melhor gestão, não só alocando os recursos necessários, mas também “valorizando mais as carreiras de quem tantas horas dedica aos serviços”.

A dirigente socialista afirmou igualmente que é preciso estabelecer prioridades, realçando que, em vez de o Governo Regional gastar “tanto dinheiro em campos de golfe”, deveria aumentar o vencimento dos profissionais de saúde, garantindo que ficam mais horas no serviço público, ao invés de procurarem outras soluções.

Como frisou, “melhor saúde pública, sobretudo já nesta fase dos cuidados de saúde primários, evita complicações futuras e garante que haja uma melhor qualidade de vida para a nossa população, que é aquilo que se exige”.

Nesta data em que se assinala o Dia Mundial de Luta contra o Cancro, a presidente do PS-M reforçou a premência da resposta adequada ao nível dos cuidados de saúde primários, lembrando que é neste patamar que os utentes têm o primeiro contacto com o sistema de saúde e que isso se revela crucial para a deteção precoce e para o acompanhamento atempado para os respetivos tratamentos.