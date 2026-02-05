Bombeiros socorrem idosa no Funchal
Uma mulher, de cerca de 80 anos, precisou de assistência, esta manhã, depois de se sentir mal na sua casa, na Rua da Carreira, no Funchal.
Segundo relatos, a idosa abandonou a sua residência e dirigiu-se à via pública à procura de ajuda. Perante a situação, foram accionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram de imediato ao local.
Os operacionais prestaram os primeiros socorros à vítima e asseguraram o seu transporte para o hospital.
