DofE Portugal premeia 30 jovens de duas escolas do Funchal

Decorreu esta tarde, na Câmara Municipal do Funchal, a cerimónia de entrega do 'The Duke of Edinburgh’s International Award Portugal' (DofE Portugal), nas categorias Ouro, Prata e Bronze, que distinguiu 30 jovens da Escola da APEL e da International Sharing School.

A cerimónia contou com a presença da vereadora com o pelouro da Educação e Juventude, Helena Leal, que sublinhou a aposta do município em projectos que incentivam o mérito, a participação activa e o desenvolvimento integral dos jovens do concelho.

Na ocasião foi realizada a apresentação do jovem embaixador do Award Portugal, Afonso Camacho, que representará o município do Funchal.

“Este prémio representa um percurso exigente, feito de compromisso, perseverança, responsabilidade e superação. Mais do que uma distinção, é a afirmação de valores que fazem a diferença hoje, que continuarão a fazer a diferença no futuro e que marcarão, de forma decisiva, o percurso individual de cada jovem, bem como o futuro da cidade do Funchal”, enalteceu Helena Leal.

A autarca destacou ainda que o percurso realizado pelos jovens evidencia a importância da educação não formal no desenvolvimento integral do ser humano, complementando o percurso académico. “Este processo promove competências essenciais como a autonomia, o sentido crítico, a participação cívica e a consciência moral e social, fundamentais para a formação de cidadãos ativos, responsáveis e conscientes do seu papel na sociedade”, frisou.

Helena Leal reiterou o compromisso do município em apoiar iniciativas desta natureza, por acreditar que investir nos jovens é investir num futuro mais forte, equilibrado e humano. “Valorizar pessoas, competências e valores é essencial para a construção de uma sociedade democrática, saudável, produtiva e, acima de tudo, humanizada”, reforçou.

A cerimónia contou com a presença da Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, do Duque de Bragança, D. Duarte Pio, Presidente de Honra do Programa, e da Diretora Nacional do DofE Portugal, Luísa Beirão, entre outras entidades.