Externato Adventista do Funchal renova Bandeira Eco-Escolas

O Externato Adventista do Funchal celebrou, esta manhã, o Dia Eco-Escolas, uma iniciativa marcada pela renovação da Bandeira Eco-Escolas, símbolo do compromisso contínuo da comunidade educativa com a protecção do ambiente e a promoção de uma educação sustentável.

A celebração contou com a participação activa dos alunos, que apresentaram um momento musical e um jogral, deram a conhecer o Eco-Código da escola e expuseram trabalhos realizados em família com materiais reutilizados e de desperdício, evidenciando a criatividade e a consciência ambiental desenvolvidas ao longo do ano lectivo.

O evento teve ainda a honra de receber representantes da Câmara Municipal do Funchal, nomeadamente Mafalda Freitas, do Departamento do Ambiente, e Luís Filipe Ferreira, da Divisão de Educação e Cidadania Ambiental, que destacaram a importância do envolvimento das escolas na formação de cidadãos ambientalmente responsáveis.

A celebração terminou num ambiente de convívio, com um lanche saudável partilhado entre alunos, professores e convidados, seguido de uma visita à exposição dos trabalhos, reforçando o espírito de comunidade e o compromisso colectivo com a sustentabilidade.