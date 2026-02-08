30 eleitores votaram nas Achadas

Nos jardins da paróquia das Achadas da Cruz, a imagem de Nossa Senhora da Conceição não é padroeira da freguesia, mas tornou-se presença habitual no quotidiano de quem por ali passa. Entre rosários discretas na imagem, há quem diga que não é preciso ser padroeira para inspirar fé.

Alguns moradores falam em tom meio sério, meio simbólico: “Toda a terra precisa dos seus santos”. Outros vão mais longe e admitem que a freguesia também precisa de salvação ou, pelo menos, de uma ajuda divina para enfrentar os desafios do dia-a-dia mas não acreditam que seja um Presidente da República que faça algum milagre.

Na verdade são poucos os que foram votar. No interior da mesa de voto contam-se 30 eleitores. Também não são muitos os que aqui votam. 197 almas. E quase todas cruzam-se entre crenças, esperanças e pequenas confidências desconfiadas mas num retrato fiel de uma freguesia que continua a procurar mais e melhor mas que se agarram ao conforto espiritual.