Metade das 30 escolas públicas da Marinha Grande em funcionamento na segunda-feira

A Câmara Municipal da Marinha Grande informou hoje que mais escolas vão reabrir na segunda-feira, após fecharem devido ao mau tempo, pelo que 15 dos 30 estabelecimentos de ensino público vão estar a funcionar.

"A recuperação gradual das escolas da Marinha Grande afetadas pela depressão 'Kristin' vai permitir que 15 dos 30 estabelecimentos de ensino público do concelho estejam em funcionamento no próximo 09 de fevereiro de 2026", indicou hoje a Câmara, em comunicado.

Esta decisão foi tomada após uma nova avaliação, realizada hoje, pela Câmara Municipal, Proteção Civil e Agrupamentos de Escolas, determinando que, a partir da próxima segunda-feira, reabrem mais oito estabelecimentos, elevando para 15 o total de escolas a funcionar.

As escolas que vão reabrir no dia 09 de fevereiro são, no Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, a JI da Ordem e a EB da Amieirinha, e no Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, a JI da Boavista, JI e EB da Comeira, JI e EB João Beare, JI das Trutas, EB de Albergaria e EB dos Picassinos.

Desde 05 de fevereiro, estão em funcionamento quatro escolas do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente e três escolas do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente

"As restantes 15 escolas permanecem temporariamente encerradas, estando dependentes de novas vistorias e de intervenções em curso", indicou a Câmara, reforçando que "nenhuma escola será reaberta sem garantias totais de segurança".

Catorze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.