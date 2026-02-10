Escola de bombeiros realiza cursos on-line para ensinar a preparar kit de emergência

A Escola Nacional de Bombeiros (ENB) vai realizar em Abril dois cursos online para ensinar as pessoas a preparar um kit de emergência e a estarem prevenidas para um incêndio rural, anunciou esta segunda-feira o presidente da instituição.

"Vamos, de forma massiva, disponibilizar um link que dá acesso a um curso on-line, numa plataforma que a escola utiliza e que pode ser de acesso gratuito por qualquer cidadão, em qualquer ponto do país ou do mundo, que queira aceder e fazer essa formação", disse à Lusa Lídio Lopes.

Os cursos fazem parte de uma campanha nacional de sensibilização da ENB, que se inicia em Março com a distribuição on-line de cartazes sobre a formação, estando prevista para abril a primeira ação, intitulada Kit de Emergência e Plano Familiar de Emergência.

De acordo com informações avançadas pela ENB, o kit de emergência é constituído por elementos que garantem a sobrevivência por pelo menos 72 horas. Inclui cópias dos documentos de identificação do agregado familiar, medicamentos, roupa, alimentos com maior validade, produtos de higiene, entre outros bens essenciais à sobrevivência.

Dentro do curso está também o Plano Familiar de Emergência, um documento que reúne um conjunto de medidas para prever, planear e preparar os membros do agregado familiar para situações de acidente grave ou catástrofe. O plano contém indicações como a definição de um ponto de encontro seguro para todo o agregado familiar, o desenvolvimento de medidas de auto-proteção e a definição de caminhos de evacuação, entre outras medidas preventivas.

Os cartazes e demais informações estão disponíveis no site da ENB.

O segundo curso on-line, sobre como agir, preparar e proteger antes, durante e depois de um incêndio rural, tem início a 30 de Abril.

Hoje realizou-se também o primeiro dia do curso de formação de profissionais para a área da protecção civil, que começou com um grupo de 18 padres de diferentes zonas do país, incluindo os arquipélagos da Madeira e dos Açores.

A ENB pretende também disponibilizar cursos para advogados, professores, empresários, autarcas, entre outros profissionais.

As formações, preparadas desde novembro, incluem aprendizagens teóricas, como conceitos básicos de proteção civil, por exemplo, saber o que é uma cheia e o que é um alerta. Incluem ainda aulas práticas, como fazer suporte básico de vida, elaborar um plano de operação, entre outras aprendizagens relevantes antes, durante e depois de um incidente.

O objectivo da formação é que os profissionais aprendam a reagir a acidentes graves e possam partilhar os conhecimentos adquiridos no seu meio profissional e social.

O presidente da ENB acrescentou que todas as ações da escola pretendem "sensibilizar o cidadão para que ele seja resiliente" e consiga estar preparado antes de qualquer acidente grave ou catástrofe.

A ENB, que tem como associados a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), é a autoridade pedagógica na formação técnica dos bombeiros portugueses e de outros agentes de protecção civil.