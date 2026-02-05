DECO PROteste recomenta 'kit' de sobrevivência para três dias

A DECO PROteste recomendou hoje que os portugueses preparem um kit de sobrevivência com mantimentos para três dias, alertando que em situações como a do mau tempo em Portugal, a ajuda pode demorar a chegar.

"A preparação pode fazer a diferença nas primeiras 72 horas após um incidente", alertou a associação de defesa dos consumidores, em comunicado.

Para a preparação do ?kit?, deve usar-se uma mochila resistente para guardar comida e bebidas para três dias, no mínimo.

A DECO PROteste indicou que é preferível escolher comida que não precisa de ser cozinhada, como por exemplo comida enlatada.

Para o ?kit?, a organização referiu também que as pessoas devem evitar alimentos salgados de forma a reduzir a necessidade de beber água.

Um rádio, uma lanterna, um apito que possa ser usado como sinalizador, uma manta, um canivete, um isqueiro e uma cópia do cartão de cidadão de todos os elementos do agregado familiar são outros elementos necessários no ?kit?.

Segundo a DECO PROteste, na mochila também deve estar um estojo de primeiros socorros com objetos que ajudem a fazer curativos, como ligaduras, pensos, tesouras, entre outros.

A organização referiu que no estojo de primeiros socorros devem estar, inclusive, anti-inflamatórios (como ibuprofeno e o paracetamol), um termómetro, lenços de papel e uma embalagem extra dos medicamentos diários, como por exemplo para a hipertensão e diabetes.

A DECO PROteste alertou também para a criação de um ?kit? para os animais de estimação com ração, uma ou duas tigelas, uma coleira com identificação, uma manta, uma cópia dos documentos do animal e a medicação necessária.

Segundo o comunicado, a mochila deve ficar guardada num local de fácil acesso, preferencialmente perto da saída de casa e a sua localização deve ser do conhecimento de toda a família.

A nota refere ainda que a mochila deve ser atualizada com regularidade de modo a manter os alimentos e medicamentos dentro dos prazos de validade.

Para apoiar os consumidores afetados pelos efeitos do mau tempo, como os cortes de energia elétrica e de água, inclusive, para tirar dúvidas, a DECO PROteste disponibilizou uma linha de apoio que funciona através do número 211 215 656.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.