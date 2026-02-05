Porto Santo Line cancela viagens de amanhã e sábado

A Porto Santo Line anunciou o cancelamento de várias ligações marítimas entre o Funchal e o Porto Santo, agendadas para amanhã, 6 de Fevereiro e sábado, dia 7 de Fevereiro, devido às más condições meteorológicas previstas na Região Autónoma da Madeira, associadas à passagem da depressão 'Leonardo'.

De acordo com a empresa, foram canceladas as viagens de sexta-feira, 6 de fevereiro, com partida do Funchal às 19 horas e regresso do Porto Santo às 22h30, bem como as ligações de sábado, 7 de fevereiro, previstas para as 8 horas, do Funchal para o Porto Santo, e para as 18 horas, no sentido inverso.

A decisão foi tomada tendo em conta os avisos emitidos pelas autoridades e por razões de segurança, tanto dos passageiros como do navio.

A Porto Santo Line informa ainda que os passageiros afectados poderão proceder à alteração das passagens para outra data, através do contacto telefónico 291 210 300 ou do endereço eletrónico [email protected], estando o atendimento disponível de segunda-feira a domingo, entre as 9h00 e as 12h30 e das 14h00 às 19h00.