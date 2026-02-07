'MSC Musica' realiza turnaround semanal no Funchal

O 'MSC Musica' chegou ao porto do Funchal, esta manhã, vindo de Las Palmas de Gran Canaria, para a sua operação habitual de turnaround. A partida rumo a Santa Cruz de Tenerife está marcada para as 17 horas deste sábado.

O navio está a realizar uma escala de nove horas, que vai movimentar 3.345 pessoas: 2.399 passageiros e 946 tripulantes. Quanto à operação de turnaround, envolve 335 embarques e 285 desembarques, que vão decorrer na Gare Marítima da Madeira.

O 'MSC Musica' está a realizar cruzeiros de uma semana na rota da Cruise Atlantic Islands, com escalas em Santa Cruz de Tenerife, Arrecife (Lanzarote), Puerto del Rosario (Fuerteventura), Santa Cruz de La Palma e Las Palmas de Gran Canaria.

Para amanhã está prevista a chegada do 'Costa Fortuna', que traz à Madeira cerca de quatro mil pessoas, entre passageiros e tripulantes.