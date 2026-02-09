JPP está a preparar 'lei regional' que permita pastoreio ordenado nas serras da Madeira

O JPP está a preparar um projecto de Decreto Legislativo Regional que visa criar “um regime moderno e atual de pastoreio e silvo-pastoril regional”, estando igualmente a preparar uma petição popular e, ao mesmo tempo, a procurar estabelecer reuniões com os pastores e as suas associações representativas.

O anúncio foi feito por Élvio Sousa, esta manhã, numa conferência de imprensa, em que assumiu que o partido tem um plano para o futuro do mundo rural, da agricultura e silvo-pastorícia, ao nível regional, pelo que retomará o tema do “pastoreio ordenado” nas serras da Madeira.

O secretário-geral do partido fez questão de lembrar que em todo o trabalho já desenvolvido nesta matéria, quer na ALRAM quer em reuniões com os pastores, o JPP “sempre defendeu um pastoreio ordenado e regulado na serra, circunscrito, com transumância e com pastor”.

O líder da oposição faz questão de esclarecer que “em momento algum, se defende ou defendeu um regresso ao passado, ao pastoreio livre e descontrolado, desregrado e que levou à destruição de importantes espécies vegetais, pois, como diz o povo, e neste tema em particular, ‘nem tanto ao mar, nem tanto à serra’”.

Élvio Sousa considera que com o debate que será desenvolvido, a troca de ideias e a recolha de sugestões, “sem fanatismos de parte a parte, encontraremos um ponto de equilíbrio, uma lei sustentável para a pecuária e simultaneamente para a preservação das espécies vegetais”.

Por isso, lança um apelo à participação das populações, dos pastores e das suas organizações. “Pedidos a todos os pastores e aqueles cidadãos que partilham do interesse deste tema, que nos ajudem a assinar a petição que será divulgada a partir desta segunda-feira, bem como façam chegar as vossas propostas para trabalharmos tecnicamente num projeto comum, visando o controlo das invasoras, a diminuição do risco de incêndios e aumentar a produção de carne regional", aponta.