O deputado do CHEGA, Francisco Gomes, realizou uma visita a duas escolas da Região, no âmbito do programa 'Parlamento Jovem', promovido pela Assembleia da República. O programa tem como objectivo aproximar os jovens do funcionamento das instituições democráticas, promovendo o contacto directo com representantes eleitos e incentivando uma participação cívica informada.

Para o deputado, o 'Parlamento Jovem' constitui uma oportunidade relevante para ouvir alunos e professores, compreender as preocupações concretas do meio escolar e refletir sobre o papel da escola na formação académica e cívica das novas gerações.

Durante os encontros Francisco Gomes sublinhou que a escola desempenha uma função absolutamente essencial na sociedade, ao ensinar, transmitir conhecimento e preparar os alunos para a vida adulta com espírito crítico, rigor e responsabilidade. Contudo, alertou para o risco de se atribuírem às escolas missões que não lhes competem, defendendo que o ensino deve centrar-se no conhecimento, na exigência e no desenvolvimento intelectual dos alunos.

"A escola é fundamental e insubstituível no ensino e na formação do pensamento crítico, mas não é - nem pode ser - um espaço de formatação ideológica. A sua missão é ensinar, transmitir conhecimento e preparar os jovens para pensar por si próprios, num ambiente plural, livre e exigente", disse em nota à imprensa.

O parlamentar destaca que a escola não substitui a família, frisando que a formação humana, ética e de valores começa e deve continuar no seio familiar. Para Francisco Gomes, quando o Estado tenta ocupar esse espaço, está a fragilizar tanto a escola como a própria família.

E concluiu: "Os pais são parceiros fundamentais da escola, mas nunca podem ser substituídos por ela. Nada substitui uma família presente, participativa e responsável. A escola deve ensinar e apoiar, mas nunca assumir o papel que cabe à família na formação integral das crianças e dos jovens".