Câmara de Pombal apela à população para se preparar para cheias

A Câmara Municipal de Pombal anunciou hoje estar a preparar-se para prevenir impactos comparáveis às cheias de 2006.

"Existe um elevado risco de inundação, previsto a partir da meia-noite de hoje, devido a muita precipitação, acompanhada de rajadas de vento na ordem dos 80 KM/hora", informou a vice-presidente de Pombal, Isabel Marto.

Para minimizar os impactos destas inundações, que a autarquia teme que possa ter "impactos comparáveis às cheias de 2006", o município de Pombal, no distrito de Leiria, efetuou hoje um apelo à população para encetar algumas medidas preventivas.

Numa declaração transmitida nas redes sociais, o município aconselhou a população a "retirar os veículos das garagens, sobretudo os que se encontram em zonas de cheias", nas quais devem também "evitar estacionar", afirmou a vice-presidente.

A autarca informou ainda que, em Pombal, as viaturas podem ser estacionadas no Parque da Expocentro ou no Aquaparque.

Todas as pessoas que residam em zona de inundação devem, "se possível, procurar outro local para pernoitar", afirmou Isabel Marto, especificando que, no caso de tal não ser possível, "devem proteger as habitações e manter-se vigilantes".

A populalação em situação de vulnerabilidade, como idosos, acamados e pessoas com mobilidade condicionada, que vivam em zona de risco de inundação, devem "ser retiradas da casa", pelo que a Câmara apela aos familiares "para que os acolha, nas suas casas".

O conselho é ainda para que, nestes casos, as pessoas não se esqueçam de levar identificação e a medicação.

A Câmara informou ainda que os técnicos de Ação Social do Município e a GNR "estão a fazer o levantamento destas situações" e que, nos casos em que não haja retaguarda familiar de apoio, "as pessoas em situação de vulnerabilidade social serão acolhidas na ETAP (Escola Tecnológica e Artística de Pombal)".

A Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP) e o Centro de Apoio Logístico, até agora a funcionar na zona desportiva da cidade, passam, a partir das 19:00 de hoje, a funcionar na Escola Secundária Marquês de Pombal.

"Apela-se a toda a população, mesmo a que resida fora das zonas de risco de inundação, para que se proteja, proteja os seus bens e esteja alerta", concluiu Isabel Marto.

Em 2006, o mau tempo provocou a morte de uma pessoa, 873 inundações, 407 quedas de árvores, 68 desabamentos e deslizamentos de terras, além de estradas cortadas e desalojamentos, um pouco por todo o país, segundo os bombeiros.

Os distritos de Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Guarda e Setúbal foram os mais atingidos pela intempérie, de acordo com o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (SNBPC).

Vários concelhos do distrito de Leiria registaram inundações, tendo a cidade de Pombal sido a mais fustigada.

A Câmara de Pombal accionou o Plano Municipal de Emergência para fazer face à situação causada pelo mau tempo no concelho, onde uma mulher com cerca de 80 anos, que sofria de problemas cardíacos, morreu de madrugada ao ver a sua casa inundada, na cidade.