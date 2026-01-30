Desmantelada rede especializada no furto de joias que actuava em França, Espanha e Portugal

As autoridades judiciais belgas e francesas anunciaram ontem a detenção de 14 pessoas associadas a uma rede de furto e recetação de joias e artigos de luxo que atuava sobretudo em França, Espanha e Portugal.

Os Ministérios Públicos de Liège (Bélgica) e de Avinhão (França) indicaram que a operação conjunta permitiu a detenção de nove pessoas no sul de França e cinco na Bélgica.

O Ministério Público de Avinhão referiu tratar-se da ação de "um grupo de criminosos sérvio-croatas", suspeito de ter orquestrado, a partir da Provença, um elevado número de assaltos em territórios francês, espanhol e português.

O grupo contava com a cumplicidade de ourivesarias em Liège, na Bélgica, para escoar o produto dos furtos, nomeadamente ouro, joias e relógios de luxo.

"Várias dezenas de viagens terão sido organizadas para Liège para escoar o saque junto de recetadores, exploradores de duas ourivesarias de compra e venda de ouro e prata", precisou, por seu lado, o Ministério Público daquela cidade da Valónia.

No piso superior de uma das ourivesarias, a polícia belga descobriu uma fundição.

A mesma fonte disse que a rede terá obtido ilegalmente vários milhões de euros.

As 14 detenções ocorreram segunda-feira, no final de cerca de duas dezenas de buscas, realizadas em zonas de Avinhão e Marselha (França), e na região de Liège.

A investigação começou em França em 2024, centrada inicialmente num recetador de ouro localizado na região de Avinhão, tendo a intervenção de um juiz de instrução em 2025 permitido avançar para a cooperação com as autoridades judiciais belgas.

Durante as buscas foram apreendidas quantias significativas em dinheiro, ouro, relógios e malas de luxo, bem como pelo menos uma arma de fogo.

Somando os bens imobiliários e os veículos de gama alta na posse da rede, o valor total das apreensões ultrapassa o milhão de euros, referiu o Ministério Público de Liège, que acrescentou que três dos cinco suspeitos detidos na Bélgica ficaram em prisão preventiva.