Ondas até 10 metros a partir de segunda-feira
O IPMA acaba de agravar os avisos para a agitação marítima na Madeira, nomeadamente na costa Norte e ilha do Porto Santo, para ondas que podem atingir os 10 metros de altura, pelo que o aviso é laranja a partir do meio da tarde (15h00) de segunda-feira, 2 de Fevereiro, até às 03h00 de terça-feira.
Vão ser ondas de Noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima nesse período de 12 horas, mas antes e depois há avisos amarelos para ondas de Noroeste com 4 a 5 metros, ou seja entre as 06h00 e as 15h00 de segunda-feira e, depois, entre as 03h00 e as 18 horas de terça-feira.