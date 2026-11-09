Seleção portuguesa concentra-se com Rafael Leão em dúvida

A seleção portuguesa concentra-se hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde vai começar a preparar os duelos com Dinamarca e País de Gales, os derradeiros no Grupo A4 da Liga das Nações de futebol.

Os 28 jogadores convocados pelo selecionador Jorge Jesus têm até às 15:00 para se apresentarem na sede da Federação Portuguesa de Futebol, com Rafael Leão a aparecer como a principal dúvida neste primeiro dia de trabalho.

Durante o fim de semana, o avançado do Galatasaray sofreu uma lesão na coxa direita ao serviço do clube turco e é quase certo que irá ser dispensado dos trabalhos da equipa das 'quinas'.

Fica a dúvida se Jesus chamará outro jogador para ocupar o lugar deixado vago por Leão ou se manterá o grupo com 27 unidades.

A hora do treino da Portugal será divulgada ainda durante a manhã e, caso a sessão seja no relvado, os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social. Se Jesus optar apenas por trabalho de recuperação no ginásio, então o dia será totalmente fechado para os media na Cidade do Futebol.

Portugal defronta os dinamarqueses em Braga, em 14 de novembro, e visita Cardiff três dias depois, em 17, sendo que já tem assegurada uma vaga nos quartos de final e está perto de confirmar o primeiro lugar do grupo, bastando-lhe para isso somar, pelo menos, um ponto nas duas rondas.

Estes serão os primeiros jogos desde que Cristiano Ronaldo abandonou oficialmente a seleção nacional, depois 23 anos, 234 jogos e 146 golos.

Só com vitórias nas primeiras quatro jornadas, Portugal lidera o grupo com 12 pontos, seguindo-se a Dinamarca, com seis, enquanto o País de Gales e a Noruega somam três, estando em aberto a luta pela segunda vaga de qualificação.

Lista dos 28 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e Samuel Soares (Benfica).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (FC Barcelona, Esp) Rúben Dias (Manchester City, Ing), Renato Veiga (Villarreal, Esp), Tomás Araújo (Benfica), Nuno Tavares (Lazio, Ita), António Silva (Bournemouth, Ing) e Alberto Costa (FC Porto).

- Médios: João Palhinha (Benfica), Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Bernardo Silva (Real Madrid, Esp) e Mateus Fernandes (Tottenham, Ing).

- Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Al Ahli, Ara), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Rafael Leão (Galatasaray, Tur), Gonçalo Ramos (AC Milan, Ita), Fábio Silva (Borussia Dortmund, Ale), Carlos Forbs (Club Brugge, Bel), Rodrigo Mora (Roma, Ita), Geovany Quenda (Chelsea, Ing) e Gustavo Varela (Monza, Ita).