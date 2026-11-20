O aumento do custo de vida, a pressão sobre os rendimentos, a habitação e os encargos das famílias marcam os destaques da imprensa económica e generalista, com uma boa notícia pelo meio, a subida do limite de isenção fiscal do subsídio de refeição pago em cartão, entre tantas outras notícias nos jornais nacionais desta sexta-feira, 20 de Novembro de 2026.

O semanário Expresso abre com "Famílias esmagadas pelo custo de vida", colocando a pressão sobre os orçamentos domésticos no centro da actualidade. O jornal destaca ainda o bónus no IRS, que será aplicado apenas aos salários de Novembro, e a paralisação da economia no dia da tempestade. Na área da saúde, médicos denunciam a falta de anestesistas durante a noite na Estefânia. A entrevista a Isaltino Morais, o projecto de um novo partido e o progresso de Oeiras também merecem destaque, a par de temas internacionais, como a aproximação entre Trump, Xi e Putin, e a evolução política em Espanha.

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O também semanário Nascer do Sol destaca a habitação como um dos principais factores de pressão sobre os portugueses, avançando com a tese de que a imigração é a principal causa da crise neste sector. O jornal dá também espaço às críticas do vice-presidente do Tribunal de Contas ao primeiro-ministro e à análise de Armindo Monteiro sobre as dificuldades impostas às grandes empresas, apesar da produtividade dos principais grupos exportadores portugueses. A situação dos Falcons utilizados no transporte de doentes, a escolha para a RTP e a corrida ao TGV completam os principais temas.

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Já o Público destaca medidas da AD e do PS para aliviar a carga fiscal com o objectivo de aumentar a oferta de casas no mercado, numa edição em que a habitação volta a assumir peso relevante. O jornal aborda ainda as críticas da oposição a Carlos Moedas por alegado conhecimento dos problemas dos elevadores desde 2022, a condenação da Provedoria de Justiça ao uso de bastonadas em manifestantes e a contratação de seguros após a tempestade Kristin. A cimeira entre Trump e Xi e a convenção do Chega também integram a primeira página.

O Correio da Manhã chama a atenção para o futuro das pensões, com o aumento permanente dependente de um pagamento suplementar em 2027, e para os problemas de segurança nos elevadores de Lisboa, que colocam mais de quatro milhões de passageiros em risco, segundo o destaque do jornal. A tempestade Charles surge associada a um apagão na economia, enquanto a sondagem aponta para uma subida do PS e um maior afastamento de Chega e AD. A acção da PSP na acampada, a situação em Manteigas e a cimeira entre Xi, Trump e Putin completam a actualidade.

O Jornal de Notícias coloca a habitação e os rendimentos em evidência, com o destaque "Salário não chega para a renda acessível em mais de metade dos concelhos", ilustrando a dificuldade de acesso à habitação mesmo para quem aufere rendimentos do trabalho. O Porto surge também em foco, com o trânsito, as casas e a segurança apontados como principais preocupações. O jornal aborda ainda as críticas da Provedoria à actuação da PSP na acampada, os problemas de medicamentos nos hospitais e os desenvolvimentos judiciais.

O Diário de Notícias destaca a substituição de mais de 200 dirigentes da Saúde por Ana Paula Martins e a polémica em torno da actuação policial nos protestos, com a PSP a rejeitar abusos e o ministro da Administração Interna a prometer consequências em caso de excessos. A situação dos elevadores de Lisboa volta à primeira página, com Moedas a afirmar desconhecer a auditoria, enquanto Isaltino Morais desafia o centrão com a possibilidade de um novo partido. A cimeira trilateral e a expansão do Museu Nacional de Arte Antiga também merecem destaque.

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Nos especializados, o Negócios traz um dos temas com impacto directo nos rendimentos dos trabalhadores, ao avançar que o subsídio de refeição pago em cartão, isento de IRS, deverá subir para 10,97 euros. A edição destaca ainda o Orçamento do Estado para 2027, com mais cinco mil milhões de euros no "cheque" para activos financeiros, o plano para a rede eléctrica, que prevê mais linhas enterradas, e as necessidades de investimento no regadio, estimadas em pouco mais de mil milhões de euros para 111 projectos. O barómetro político aponta para o reforço da liderança do PS.

E o Jornal Económico destaca os atrasos nas conservatórias, que já somam mais de 51 mil dias, e a necessidade de investimento no regadio, com 111 projectos a aguardarem avanço e um valor superior a mil milhões de euros. A habitação e as coligações negativas marcam o debate orçamental, enquanto os regimes fiscais destinados a atrair novos residentes registam uma quebra de 1.300 inscritos, pela primeira vez. A banca deverá também reflectir nos spreads o fim da comissão de amortização antecipada proposta pelo PS.

Na imprensa desportiva, o Record coloca Pote no centro da edição, com uma entrevista marcada pelas polémicas durante a passagem pelo Sporting, o afastamento do plantel e a relação com Ruben Amorim. O jornal avança ainda que a rescisão de Rui Borges poderá seguir para tribunal, enquanto o Sporting conquista a Taça Intercontinental de futsal. O Benfica prepara reforços para a defesa e o FC Porto recebe o Paredes para a Taça de Portugal.

O Jogo centra-se no FC Porto-Paredes, marcado para as 20h45, e nas declarações de Francesco Farioli, que reafirma a intenção de permanecer no Dragão. O treinador do Paredes promete uma equipa corajosa, disposta a jogar olhos nos olhos. O jornal destaca ainda a renovação de Prestianni pelo Benfica, os centrais Jonathan e Arthur associados às águias, a possibilidade de Rui Borges recorrer aos tribunais e as movimentações em Braga e Guimarães.

E A Bola destaca Pavlidis como inegociável no Benfica, com a SAD a fechar a porta à saída do goleador em Janeiro, e a possibilidade de Gonçalo Inácio e Catamo serem negociados pelo Sporting, mediante propostas consideradas justas. A rescisão de Rui Borges poderá também terminar em tribunal. Na Taça de Portugal, FC Porto e Paredes medem forças, enquanto o Benfica defronta a Roma na Liga dos Campeões feminina. O Sporting celebra a conquista inédita da Taça Intercontinental de futsal.