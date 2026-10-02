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Fogo em mato mobiliza oito bombeiros no Papagaio Verde

Incêndio deflagrou ao início da manhã, em São Martinho, e foi extinto pouco depois

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Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados, ao início da manhã, para um foco de incêndio em mato na zona do Papagaio Verde, em São Martinho.

Para o local foram mobilizados oito operacionais, apoiados por três viaturas.

O incêndio foi extinto a meio da manhã, tendo os bombeiros regressado ao quartel.

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