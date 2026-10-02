Fogo em mato mobiliza oito bombeiros no Papagaio Verde
Incêndio deflagrou ao início da manhã, em São Martinho, e foi extinto pouco depois
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados, ao início da manhã, para um foco de incêndio em mato na zona do Papagaio Verde, em São Martinho.
Francisco José Cardoso , 02 Outubro 2026 - 08:33
Para o local foram mobilizados oito operacionais, apoiados por três viaturas.
O incêndio foi extinto a meio da manhã, tendo os bombeiros regressado ao quartel.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo