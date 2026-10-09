Associação de Desenvolvimento de Santo António regista mais de 57% de execução

A Associação de Desenvolvimento de Santo António (ASA) atribuiu, esta tarde, mais de 100 mil euros a 40 famílias para obras de recuperação e melhoria das suas habitações, abrangendo um total de 101 pessoas.

Os apoios, que abrangem famílias de quase todas as freguesias do Funchal, destinam-se a melhorar as condições de habitabilidade, proporcionando maior conforto e dignidade aos beneficiários.

O programa, que conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, regista este ano uma taxa de execução de 57,2% dos 325 mil euros previstos, estando já programadas novas entregas nas próximas semanas.

Segundo Marcelo Gouveia, presidente da ASA, a procura por este tipo de apoio tem aumentado, numa altura em que o elevado custo da mão-de-obra e a dificuldade em encontrar profissionais condicionam a realização de obras.

Um dos aspectos destacados durante a entrega dos apoios foi a importância da legalização e do registo das habitações, uma condição que pode revelar-se determinante quando as famílias precisam de recorrer a programas públicos para realizar obras.

Ao longo da sua actividade, a ASA tem apoiado milhares de famílias, incluindo em emergências, como o temporal de 20 de Fevereiro e os incêndios de 2016, períodos em que reforçou a resposta às necessidades habitacionais da população. Desde a sua criação, em 1999, foram apoiadas mais de 13.480 famílias, num montante financeiro que, ainda que não consiga precisar, ultrapassa alguns milhões de euros.