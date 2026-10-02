ONU pede que autoridades renunciem a novas tentativas de execução de reclusa nos EUA

O alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, pediu ontem às autoridades do Tennessee, nos Estados Unidos, que renunciem a novas tentativas de executar Christa Pike, após a condenada ter sobrevivido a duas injeções letais.

Numa publicação nas redes sociais, Turk considerou que o caso em questão demonstra a necessidade de abolir a pena de morte e apelou às autoridades para que "não realizem qualquer nova tentativa de execução".

"O sofrimento físico e mental prolongado resultante de múltiplas tentativas falhadas de execução é abominável e cruel, e continuam por resolver questões fundamentais relativas ao direito a um julgamento justo", afirmou Turk na rede social X.

O representante das Nações Unidas manifestou também preocupação com o aumento das execuções nos Estados Unidos (EUA) e defendeu que a pena de morte "não tem lugar em nenhuma sociedade".

O Departamento Prisional do estado norte-americano do Tennessee confirmou que Pike sobreviveu às duas doses letais administradas na quarta-feira durante o processo de execução.

A mulher, que continuou a respirar, foi posteriormente transferida para uma unidade hospitalar para receber tratamento.

As autoridades prisionais alegaram que foi cumprido o protocolo de execução previsto na lei, que contempla duas administrações de pentobarbital por injeção letal.

O Departamento Prisional acrescentou que não são permitidos "procedimentos adicionais" para além dos que foram realizados.

Christa Pike, de 50 anos, foi condenada à morte pelo homicídio, em 1995, de Colleen Slemmer, de 19 anos, quando ambas frequentavam um programa de formação em Knoxville, no Tennessee.

Pike, que tinha 18 anos na altura do crime, foi condenada em 1996 e tornou-se a única mulher no corredor da morte do Tennessee.

O governador do Tennessee, o republicano Bill Lee, suspendeu posteriormente as restantes execuções previstas para este ano e determinou uma investigação independente ao procedimento.