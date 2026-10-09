PSP deteve suspeito de furto de 12 telemóveis avaliados em 17.600 euros em Braga

A PSP deteve hoje um homem suspeito de furto de 12 telemóveis, no valor total superior a 17.600 euros, numa loja de um centro comercial de Braga, anunciou aquela força.

Em comunicado, a PSP refere que intercetou o suspeito da prática do furto, juntamente com outra suspeita, "quando ambos se encontravam na posse de dois telemóveis e tentavam vendê-los noutro estabelecimento comercial da cidade".

Posteriormente, foi realizada uma busca domiciliária, tendo sido recuperados e apreendidos os restantes telemóveis furtados, que foram devolvidos ao proprietário.