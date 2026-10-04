Cancelo e Conceição falham jogo com Dinamarca em Braga

O lateral João Cancelo e o extremo Francisco Conceição vão falhar o duelo de Portugal com a Dinamarca, da quinta jornada do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol devido a castigo.

No Dragão, no triunfo sobre a Noruega (2-1), que garantiu a passagem da seleção nacional aos quartos de final, Cancelo viu o segundo cartão amarelo da fase de qualificação e ficou automaticamente impedido de atuar em Braga, em 14 de novembro, podendo depois regressar três dias depois em Cardiff, frente ao País de Gales, no fecho do agrupamento.

Já Francisco Conceição, que foi expulso perante os escandinavos, também é baixa certa para o encontro no Minho, mas a sua ausência poderá ser maior.

O extremo acabou expulso com dois cartões amarelo seguidos, por palavras ao árbitro, e, já a caminho dos balneários, ainda se 'pegou' com o quarto árbitro e teve de ser afastado pelo 'staff' da seleção nacional.

Isto pode resultar numa suspensão de mais do que um jogo, cenário que acaba com a participação de Conceição na fase de qualificação da edição Liga das Nações 2026/27, prova em que Portugal é detentor do título.

A seleção portuguesa lidera o Grupo A4 com 12 pontos, seguido da Dinamarca, com seis, e Noruega e País de Gales, ambos com três.