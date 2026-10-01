Miguel Castro propõe voto de congratulação a Cristiano Ronaldo

O deputado não inscrito Miguel Castro apresentou na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) um voto de congratulação a Cristiano Ronaldo, no qual propõe que o parlamento regional reconheça o percurso desportivo do futebolista, a ligação às suas origens e o contributo para a projecção internacional da Madeira e de Portugal.

No voto, conforme apontado em nota de impresa do próprio parlamentar, Miguel Castro recorda as cinco Bolas de Ouro e os títulos conquistados por Portugal no Europeu de 2016 e nas Ligas das Nações de 2019 e 2025.

"A sua história lembra a tantas crianças e jovens que o lugar onde se nasce e as dificuldades que se enfrentam não têm de definir até onde se pode chegar", sustenta o deputado, que pretende que o parlamento expresse o "reconhecimento e a gratidão" dos madeirenses e porto-santenses a Cristiano Ronaldo.