Jorge Jesus 'abre a porta' ao regresso de Cristiano Ronaldo

O seleccionador nacional Jorge Jesus deixa a porta aberta ao regresso de Cristiano Ronaldo à selecção nacional, considerando que se tratou de "um mal entendido" que "é fácil de resolver".

Em declarações prestadas esta noite à RTP, após a vitória de Portugal sobre a Noruega, Jesus admitiu não saber "o que vai acontecer" e mas que "por mim, está tudo em aberto".

"O Cris é que tem de decidir a vida dele. Na próxima convocatória, se o Cris estiver a jogar e quiser estar na seleção, porque não? Ressentimento? Nada, foi um mal-entendido. Na minha opinião é fácil resolver. Quando vou resolver? Não sei. O jogo acabou e só depois vamos saber como as coisas vão acontecer", afirmou o seleccionador nacional.

Relativamente ao jogo, o seleccionador nacional disse: "Defrontámos uma Noruega completa, muita grande e potente. Só com grande qualidade é que se podia vencer uma equipa destas e ganhámos sem fazer o jogo que fizemos na Dinamarca, mas o importante era ganhar e alcançar o apuramento. Se calhar, no início, este percurso de quatro vitórias em quatro jogos pensava que não iria acontecer."