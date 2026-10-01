Rafael Leão herda a camisola 7 de Cristiano Ronaldo

Rafael Leão é o jogador eleito para vestir a camisola 7 de Portugal no encontro, desta quinta-feira, frente à Dinamarca, em partida referente à terceira jornada da Liga das Nações.

O jogador do Galatasaray aparece na ficha de jogo já com o novo número, depois de ter vestido o 17 nos dois compromissos anteriores, diante do País de Gales e da Noruega.

Ronaldo abandonou estágio da Selecção Portuguesa, 23 anos depois da estreia O avançado Cristiano Ronaldo deixou hoje o estágio da seleção portuguesa de futebol, na véspera do jogo com a Dinamarca, para a Liga das Nações, depois de mais de 23 anos ao serviço da equipa das 'quinas'.

A mudança surge na sequência da saída de Ronaldo do estágio da selecção nacional, anunciada pelo próprio jogador esta quarta-feira. Leão passa, assim, a envergar um dos números mais emblemáticos da equipa das quinas, precisamente no primeiro jogo de Portugal após a saída do capitão.

Depois de triunfos sobre País de Gales (1-0), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e Noruega (2-1), em Oslo, novo sucesso em Copenhaga deixa Portugal com 'pé e meio' nos quartos de final e em excelentes condições de conquistar o grupo, embora esteja a viver um dos episódios mais conturbados da sua história.