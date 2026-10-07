Rubio espera que Europa desperte e recupere os valores ocidentais

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, defendeu hoje em Atenas que a Europa deve despertar do seu "torpor" e recuperar valores que considera estarem na origem da civilização ocidental.

"Acreditamos que a Europa pode despertar do seu torpor e reacender o fogo que aqui foi aceso há milénios", afirmou Rubio num discurso na colina de Pnyx, diante da Acrópole de Atenas.

O chefe da diplomacia norte-americana elogiou a civilização da Grécia Antiga, que apresentou como berço da democracia e inspiração para o desenvolvimento posterior das sociedades ocidentais.

Rubio defendeu que características como a curiosidade, coragem, ambição e espírito de exploração, que atribuiu à herança grega, devem voltar a orientar os países ocidentais.

"Tornou-se hoje moda acreditar que uma política externa esclarecida significa dar prioridade à 'comunidade global' em detrimento do próprio povo", afirmou o chefe da diplomacia norte-americana.

Segundo Rubio, os antigos gregos compreendiam que "não havia nada de egoísta ou errado na lealdade à própria nação, nem em lutar para defender os seus interesses acima de tudo".

"Hoje estamos numa encruzilhada. A próxima década escreverá a história do próximo século", avisou Rubio, argumentando que as opções tomadas agora determinarão se o Ocidente mantém a sua posição de liderança mundial ou aceita "um futuro de atrofia, servidão e declínio".

O discurso surge num contexto em que o Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, tem acusado vários países europeus de se afastarem dos seus valores tradicionais e princípios democráticos e de dependerem excessivamente dos Estados Unidos em matéria de segurança.

Vários governos europeus têm rejeitado essas críticas e, por sua vez, acusado Washington de adotar políticas contrárias aos valores que afirma defender.

Cerca de 1.500 pessoas manifestaram-se em Atenas antes da visita de Rubio, protestando contra a presença do secretário de Estado e contra a guerra no Irão.

O protesto foi convocado por um sindicato comunista e outros grupos de esquerda, tendo sido realizadas manifestações semelhantes em pelo menos outras 12 cidades gregas.

Rubio encontra-se na segunda etapa de uma visita a três países membros da NATO, depois de ter passado pela Islândia, devendo deslocar-se na quinta-feira a Portugal.

A visita pretende reafirmar aos aliados europeus o compromisso dos Estados Unidos com a segurança da NATO, num período marcado por divergências entre Washington e vários parceiros europeus.